Rally Ronde Val Merula: tutto pronto per il via

Andora. Tutto pronto ad Andora per la Ronde Val Merula in programma questo fine settimana. Domani, sabato 9 febbraio, grande attesa per lo spettacolare shakedown, dalle ore 10 alle 13 a Stellanello, e per la tradizionale cerimonia con l’ingresso delle auto nel parco partenza in via dei Mille ad Andora prevista in serata.

La sesta edizione della Ronde Val Merula vedrà al via 101 iscritti. “Un numero importante, in crescita rispetto alle ultime edizioni, che ci gratifica del lavoro che ha visto impegnato tutto lo staff della Sportinfinity – ha commentato il presidente Domenico Salati -. Non solo quantità ma anche qualità delle vetture, tra cui WRC e addirittura quindici R5. Ora stiamo ultimando gli ultimi dettagli, poi riflettori accesi sugli equipaggi che domani e domenica daranno spettacolo nelle strade del nostro entroterra. La raccomandazione ai tantissimi appassionati di motori, che ogni anno seguono la Ronde Val Merula, è quella di rispettare sempre le prescrizioni sul percorso per la sicurezza propria e degli equipaggi”. La gara, che anche quest’anno è la prima della stagione rallystica, è ormai diventata un punto di riferimento nel mondo motoristico.

Tramite le pagine ed i profili social della Ronde Val Merula (Facebook, Instagram e Twitter) sarà possibile seguire gli aggiornamenti con risultati e interviste ai protagonisti.

Di seguito il programma.

Verifiche sportive ante gara e distribuzione road book, targhe e numeri gara: sabato 9 febbraio (8-12) in via M. Polo 16 presso l’Hotel Jole.

Prima riunione del Collegio dei Commissari Sportivi: sabato 9 febbraio ore 7,30 presso l’Hotel Jole.

Verifiche tecniche ante gara: sabato 9 febbraio (8,30-12,30) in via dei Mille.

Pubblicazione elenco vetture ammesse: sabato 9 febbraio ore 15 presso l’Hotel Jole.

Ricognizioni con vetture di gara (shakedown): sabato 9 febbraio (10-13) a Stellanello, via per Villalunga.

Ricognizioni con vetture di serie: sabato 9 febbraio (13-17).

Cerimonia con ingresso in parco partenza: sabato 9 febbraio (18.30-20) in via dei Mille.

Partenza da Andora, via dei Mille domenica 10 febbraio alle ore 7,31.

Arrivo ad Andora, via dei Mille domenica 10 febbraio alle ore 16,21.

Pubblicazione elenco vetture in verifica: domenica 10 febbraio alle ore 16 presso l’Hotel Jole.

Verifiche tecniche post gara: domenica 10 febbraio alle ore 16,40 in Via San Lazzaro c/o Nuova Euromotor.

Pubblicazione classifiche: domenica 10 febbraio alle ore 17,20 presso l’Hotel Jole.

Premiazione sulla pedana d’arrivo: domenica 10 febbraio alle ore 16,21 in Via dei Mille.

Foto PhotoBriano

