Raddoppio ferroviario in Liguria, interrogazione urgente dei deputati Forza Italia al ministro Toninelli

Andora-Finale Ligure. “Quali iniziative intende assumere il Governo in merito al raddoppio ferroviario tra Andora e Finale Ligure, opera ritenuta strategica. E cosa intende fare per lo stanziamento a breve dei fondi necessari alla sua realizzazione”.

Sono le domande che i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Manuela Gagliardi hanno rivolto, in un’interrogazione urgente, al ministro Toninelli “al fine di accelerare i tempi di realizzazione del raddoppio”.

I deputati azzurri hanno chiesto inoltre entro quando “il Governo intenda sbloccare i fondi necessari ai lavori, anche in considerazione dell’indivisibilità del lotto. Un tratto di 31 chilometri di interesse nazionale e decisivo per i collegamenti tra Liguria di ponente e levante, il Nord Italia e l’Europa. Un’opera che consentirebbe l’adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri”.