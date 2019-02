Querelle sullo stadio Riva di Albenga, Distilo: “La politica stia fuori dallo sport”

Albenga. “Quanto mi fa male vedere la strumentalizzazione messa in atto in questi giorni da alcuni presidenti e dirigenti di qualche società calcistica. Pare che si stia cavalcando politicamente una questione che andrebbe gestita tra società come sempre e avvenuto in città negli anni”. Anche Diego Distilo, probabile candidato sindaco di Albenga per le liste civiche “Solo per Albenga” interviene in merito alla querelle che riguarda lo stadio Riva.

“La politica non deve entrare nel merito delle scelte societarie – nota – Invece oggi più che mai accade, soprattutto perché siamo nel periodo della campagna elettorale. Alcuni stanno utilizzando il mondo del calcio, fatto di persone che ci credono davvero e di bambini che sperano un giorno di diventare campioni, per arrivare all’obiettivo. Mi auguro di cuore che gli attuali presidenti delle società calcistiche non siano candidati in nessuna lista in corsa per le elezioni comunali perché sarebbe davvero la più grande schifezza alla quale possiamo assistere”.

“Ma sono certo che i genitori capiranno e non si faranno strumentalizzare perché le battaglie vere si fanno tutto l’anno, non in campagna elettorale con i simboli della società sportive addosso. Ognuno sia responsabile delle proprie azioni e lasci il mondo del calcio in autonomia gestionale come sempre è successo. Personalmente sono cresciuto nei campi del Pontelungo giocando per 10 anni. Oggi vederlo primo in classifica mi rende davvero felice e non posso che fare i miei più grandi complimenti al presidente Neri per la sua gestione sperando di vedere presto anche la nostra San Filippo avere risultati uguali e sperando di cuore che la nostra Albenga calcio torni a splendere così come è stato negli anni passati”.

“La politica si occupi dei problemi seri che oggi ci sono ad Albenga, quali il lavoro la sicurezza e lo sviluppo turistico. Per il resto lasciamo giocare e sognare i bambini lasciando alle società il ruolo che devono ricoprire”.