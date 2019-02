Querelle sullo stadio Riva di Albenga, Calleri: “Strutture un patrimonio di tutta la comunità”

Albenga. Nella querelle tra la San Filippo Neri e l’Albenga Calcio che, per vie traverse coinvolge anche il Comune, è intervenuto anche il candidato sindaco del centrodestra ad Albenga Gerolamo Calleri, che ha auspicato una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa.

“Mi rifiuto di pensare, – ha esordito Calleri, – che nella nostra città ci possano essere disparità di trattamento o società sportive considerate di serie A e altre di serie B. Le strutture pubbliche sono un patrimonio per tutta la nostra comunità e io sono sempre a favore di soluzioni condivise, con il dialogo al posto dello scontro: è giusto che tutte le società abbiano accesso agli impianti comunali”.

“Ad Albenga le cose funzionano quando tutti collaborano per un obiettivo comune, in questo caso il bene dei nostri ragazzi che vogliono praticare sport. Da sindaco prometto pari dignità per tutte le associazioni e tutte le società sportive. Sono certo che si troverà un accordo e sono disponibile a fare la mia parte”, ha concluso Calleri.