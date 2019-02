Alassio. Si è svolta ieri sera (21 febbraio 2019), alla pizzeria Ca’ du Ghilla di Bastia d’Albenga, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Mai e dell’assessore del comune di Alassio Franca Giannotta, la cena del gruppo alassino della protezione civile.

Un incontro che è stato anche e soprattutto l’occasione per tirare le somme del 2018: il gruppo ha totalizzato quasi 5000 ore di interventi, con più di 2300 ore impegnate nelle varie manifestazioni sul territorio, circa 700 ore dedicate alla pulizia di torrenti e rii, più di 1200 ore per far fronte alle allerte meteo, 250 ore per i vari corsi di aggiornamento e una decina di ore per gli incendi.

E l’anno nuovo non è e non sarà diverso dal “vecchio”: “Anche il 2019 è iniziato all’insegna del lavoro e del servizio in favore di tutta la comunità alassina e non solo”, il commento della Protezione civile della Città del Muretto.