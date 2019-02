Psr, Calleri: “Dalla Regione implementazione delle risorse a 3.9 milioni di euro totali: ascoltata la nostra voce”

Albenga. “Esprimo soddisfazione per la decisione della Giunta Regionale della Liguria che, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Stefano Mai, ha deliberato di incrementare di oltre 3.2 milioni di euro le risorse finanziarie previste per la fascia di apertura al bando relativo alla sottomisura 5.1 del PSR, mettendo così a bando una somma complessiva di oltre 3.9 milioni di euro”. Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga per il centro-destra.

“Questa è un’ottima notizia e una grandissima opportunità che il territorio di Albenga, per il bene dell’agricoltura e di tutto il comparto economico a esso collegato, non può permettersi di perdere. Grazie all’assessore Mai e alla Regione per aver ascoltato le nostre richieste”.

“Come già affermato, quello del Psr è un treno che Albenga non può permettersi di perdere: se il Comune saprà dare seguito a questa iniziativa, con la presentazione in lotti funzionali (così da garantire almeno una parte dell’opera) sarà possibile riuscire a ottenere risorse importanti e risolvere problematiche presenti da tempo nella nostra città”.