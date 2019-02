Provincia, sono oltre 2.200 i nuovi alunni che frequenteranno le classi prime delle superiori: ecco la “mappa” 

Provincia. Sono oltre 2.200 (circa 2.260) gli alunni delle scuole medie che, nel corso del prossimo anno scolastico 2019/2020, si cimenteranno con le scuole superiori in Provincia di Savona.

Stando all’elenco ufficiale (una sorta di “primo quadro” preliminare, emerso a margine delle pre-iscrizioni), per numero di iscritti (che non tengono conto di eventuali ripetenti), comanda Savona con ben 1.139 “nuovi” studenti. A seguire Albenga con 333 iscritti, Loano con 227, Finale Ligure con 176, Cairo Montenotte con 161, Carcare con 123 e Alassio con 105.

Dalla “mappa” si evince chiaramente la predilezione dei nuovi iscritti per i licei (in particolare per l’indirizzo Linguistico), un evergreen, ma senza disdegnare il settore enograstronomico e turistico. Buona, inoltre, anche se in forma “minore”, la risposta per quanto riguarda gli istituti professionalizzanti.

Savona (1139). Liceo Chiabrera-Martini, indirizzo Classico (60 iscritti); Linguistico (131 iscritti); Artistico (83 iscritti). Liceo G.Della Rovere, indirizzo Linguistico (68 iscritti); Scienze Umane (90 iscritti); Scienze Umane-Opzione Economico Sociale (7 iscritti). Liceo Orazio Grassi, indirizzo Scientifico (125 iscritti) e Scientifico-Opzione Scienze Applicate (110 iscritti).

Istituto Professionale Mazzini-Da Vinci, indirizzo Servizi Commerciali (23 iscritti); Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (11 iscritti); Arti Ausiliare delle professioni sanitarie-Odontotecnico (10 iscritti); Arti Ausiliare delle professioni sanitarie-Ottico (9 iscritti); Operatore Grafico (28 iscritti); Manutenzione e Assistenza Tecnica (1 iscritto); Operatore Elettrico (7 iscritti) e Operatore Meccanico (9 iscritti).

Istituto Tecnico Boselli-Alberti, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (46 iscritti); Turismo (34 iscritti) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (30 iscritti).

Istituto Ferraris-Pancaldo, indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia (32 iscritti); Elettronica ed Elettrotecnica (33 iscritti); Informatica e Telecomunicazioni (71 iscritti); Grafica e Comunicazione (49 iscritti); Chimica, Materiali e Biotecnologie (26 iscritti) e Trasporti e Logistica (46 iscritti).

Albenga (333). Liceo Giordano Bruno, indirizzo Artistico nuovo ordinamento (32 iscritti); Classico (29 iscritti); Scientifico (43 iscritti); Scientifico-Opzione Scienze Applicate (26 iscritti), Linguistico (79 iscritti); Musicale (12 iscritti – potenzialmente 16) e Sportivo (35 iscritti).

Istituto Agrario Giancardi-Galilei-Aicardi (29 iscritti). Itis Giancardi-Galilei-Aicardi, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (27 iscritti) e Scientifico-Opzione Scienze Applicate (1 iscritto). Istituto Redemptoris Mater, Scienze Umane (20 iscritti). Totale: 20 iscritti.

Loano (227). Istituto tecnico Giovanni Falcone, indirizzo Scientifico-Opzione Scienze Applicate (44 iscritti); Amministrazione, Finanza e Marketing (59 iscritti); Turismo (32 iscritti); Grafica e Comunicazione (46 iscritti); Sistema Moda (25 iscritti) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (21 iscritti).

Finale Ligure (176). Liceo Arturo Issel, indirizzo Scientifico (37 iscritti); Linguistico (18 iscritti); Scienze Umane (36 iscritti); Scienze Umane-Opzione Economico Sociale (9 iscritti). Istituto Professionale di Finale Ligure, indirizzo Enogastromia e Ospitalità Alberghiera (56 iscritti); Manutenzione Assistenza Tecnica (11 iscritti) e Servizi Commerciali (9 iscritti).

Cairo Montenotte (161). Istituto di Istruzione Superiore F.Patetta, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (8 iscritti); Servizi Commerciali (14 iscritti); Operatore di Impianti Termoidraulici (3 iscritti); Operatore Amministrativo-Segretariale (2 iscritti); Operatore Meccanico (14 iscritti); Amministrazione, Finanza e Marketing (53 iscritti); Costruzioni, Ambiente e Territorio (24 iscritti); Meccanica, Meccatronica e Energia (8 iscritti) ed Elettrica ed Elettronica (35 iscritti).

Carcare (123). Liceo S.Giuseppe Calasanzio, indirizzo Classico (18 iscritti); Scientifico (56 iscritti) e Linguistico (49 iscritti).

Alassio (105). Liceo Scientifico San Giovanni Bosco, indirizzo Scientifico (13 iscritti) e Scienze Umane-Opzione Economico Sociale (5 iscritti). Istituto Alberghiero Giancardi-Galilei-Aicardi, indirizzo Servizi Commerciali (12 iscritti) e Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (75 iscritti).