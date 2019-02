Provincia. Online il nuovo sito internet della Provincia di Savona, realizzato e gestito dai Sistemi Informativi dell’Ente secondo le Linee guida di design per i servizi web della PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID. Il portale, basato su software open source, si presenta con una nuova identità grafica, maggiori contenuti in evidenza e una navigazione facile ed intuitiva da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

L’accesso ai diversi argomenti è garantito dall’opzione ricerca interna molto più veloce con le informazioni suddivise per sei macrotipologie indipendenti dalla competenza per ufficio. Compresi, al suo interno, anche le sezioni relative all’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e ai dati sulle Elezioni provinciali, suddivisioni servite in precedenza da siti autonomi. L’analisi del traffico visite sul portale consentirà, inoltre, di migliorare, integrare e potenziare il sito, concepito come strumento fondamentale di dialogo con i cittadini.

Il presidente Pierangelo Olivieri: “Il nuovo portale istituzionale della Provincia di Savona è stato progettato per rendere l’Ente facilmente accessibile, aperto e vicino ai cittadini. Una Provincia di fatto consultabile, oltre che da PC, anche dai dispositivi mobili che costituiscono oggi il maggior numero di contatti. Ritengo fondamentale, soprattutto in momento di grande trasformazione per le Province proiettate verso un futuro di riaffermazione istituzionale, sviluppare ed utilizzare strumenti sempre più efficaci che permettano azioni mirate e concrete al servizio della collettività”.

“Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro dei Sistemi Informativi del nostro Ente che con capacità e professionalità hanno elaborato un sito web al servizio del cittadino.” conclude.