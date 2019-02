Provincia, Battelli (M5S): “Dal Governo 11 milioni per i piccoli comuni liguri. A Varazze 100mila euro”

Varazze. “Dal Governo oltre 11 milioni per i piccoli comuni liguri, 100mila euro solo per Varazze”. Parola del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

“Quante volte avete sentito dire dal politico di turno che, per ripartire, il nostro Paese ha bisogno di crescere?, – ha aggiunto il rappresentate del Movimento 5 Stelle. – Quante volte a queste parole sono seguiti i fatti? Quante volte in questi anni sono stato ingiustamente accusato di ‘non aver portato soldi’ a Varazze? Io ho sempre risposto che le ‘marchette’ a fini elettorali non le avrei mai fatte ma che, non appena fossimo stati al governo, avremmo destinato soldi a tutti i comuni. Detto, fatto”.

“Le cose, come avevamo promesso, stanno cambiando davvero, anche nei nostri Paesi. Grazie al Governo del cambiamento, ad esempio, la Liguria potrà contare su 11.070.000 milioni e, la nostra amata Varazze, avrà a disposizione 100mila euro da poter spendere nei prossimi mesi per mettere in sicurezza opere come strade, scuole, edifici pubblici, patrimonio culturale”.

“Il merito non è certo dell’attuale amministrazione comunale, ma di un emendamento alla Legge di Bilancio fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle per sostenere quei Comuni sotto i 20mila abitanti che spesso fanno fatica a sopravvivere. Lanciamo la sfida al nostro sindaco Bozzano: ora che i soldi ci sono, come ha intenzione di spenderli?”, ha concluso Battelli.