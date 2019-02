Protocollo d’intesa tra Regione, albo nazionale ed enti di controllo per l’accesso alla banca dati dei gestori ambientali

Regione. Approvato con delibera di giunta regionale lo schema di protocollo d’intesa per la fruibilità web e App della banca dati nazionale gestori ambientali tra Regione Liguria, Comitato nazionale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali ed Enti di controllo.

L’Albo nazionale Gestori ambientali, costituito presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una fondamentale funzione di selezione e di qualificazione delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi.

Spiega il capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza: “La banca dati dell’Albo nazionale (che contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi di iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti e i mezzi utilizzabili) rappresenta un importante strumento a disposizione del complesso sistema che regola la gestione del rifiuto, con particolare riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti deputati ai controlli”.

“Recentemente l’Albo nazionale gestori ambientali ha sviluppato un nuovo e semplificato sistema applicativo di fruibilità della banca dati in suo possesso, strutturato su più livelli e accessibile in modalità web e App: l’approvazione del protocollo d’intesa ha esattamente la finalità di concedere completo accesso informatico alla banca dati nelle due modalità web e App per reperire istantaneamente, anche sul campo, informazioni su aziende e mezzi, nel quadro di uno sforzo coordinato e sistematico volto a incrementare la capacità di monitoraggio dei flussi di rifiuti sul territorio ligure”.