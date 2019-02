Protocollo di intesa tra Cna Savona e Lions club per portare i “mestieri” artigiani nelle scuole

Savona. Un accordo tra Cna Savona e Lions Club che ha come obiettivo principale quello di condividere progetti rivolti ai ragazzi delle scuole medie con la partecipazione di imprenditori artigiani per mettere in comunicazione il mondo della scuola e quello del lavoro.

L’iniziativa è partita da Salvatore De Rosa, titolare di impresa edile di lavorazione marmo, associato a Cna Savona e membro del Lions club di Finale Ligure, il quale ha spesso dedicato parte del proprio tempo a spiegare ai giovani l’importanza insita nella padronanza di un mestiere, nel saper “fare impresa”.

All’incontro di ieri sera, con la benedizione da parte del Governatore del Distretto Ildebrando Gambarelli, si è arrivati alla firma del documento da parte del Presidente del Lions Club, Pier Paolo Gallea, della Presidente provinciale di CNA Savona Paola Freccero e dello stesso De Rosa in qualità di Officer Distrettuale.

La serata organizzata presso il Ristorante Il Frantoio dell’agorà a Finale Ligure in località Gorra ha visto la partecipazione di diversi membri del club.

Presente il segretario provinciale di Cna Savona, Matteo Sacchetti che ha sottolineato l’importanza di una condivisione di progetti tra le associazioni firmatarie del protocollo di intesa che vedano attori protagonisti ragazzi ed imprenditori con la partnership di enti locali ed istituzioni per dar risalto alla tradizione culturale e alle tipicità del nostro territorio.