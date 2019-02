Proroga concessioni balneari, Bagnasco: “Forza Italia pronta a realizzare quanto inserito nel programma di coalizione”

Liguria. “Importante e costruttivo il dibattito che si è tenuto ieri durante il convegno organizzato dalla Base Balneare con l’associazione Donnedamare, in occasione della Fiera di Balnearia, a Marina di Massa. Tema del confronto, non solo la tanto discussa direttiva Bolkestein, con la proroga delle concessioni demaniali, ma lo sviluppo del settore, importante per l’economia di tutte le aziende dell’indotto”. Così il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco, partecipando al convegno organizzato da Bettina Bolla, con i colleghi Carlo Fidanza, Deborah Bergamini e Sara Foscolo.

“Un grande passo in avanti si è fatto grazie alla proroga di 15 anni delle concessioni ed il plauso di questo risultato va anche al Ministro Centinaio, presente al convegno e da anni al fianco dei balneari, con Forza Italia. Dopo aver ottenuto questo primo traguardo, insieme alla Lega, dobbiamo fare di più e meglio fino ad arrivare a realizzare quanto promesso in campagna elettorale da tutto il Centrodestra. La vittoria di ieri in Sardegna, seguita a quella in Abruzzo, dimostra che, anche per i balneari, come per tutti i punti inseriti nel programma elettorale del 4 marzo, la soluzione passa per un governo organico di centrodestra”.

“Le imprese balneari hanno risposto in modo importante anche alle mareggiate degli scorsi mesi, soprattutto grazie alla proroga dei 15 anni, ma questo non basta. Bisogna interpretare la Bolkestein nel modo corretto ed aumentare gli anni delle concessioni, così come ottenuto in altri Paesi europei. La nostra Regione, la Liguria, è stata trainante sulle questioni balneari, anche quando le altre regioni non parlavano di nuove concessioni. Forza Italia, pertanto, è pronta a sostenere qualsiasi provvedimento che guardi in tale direzione” conclude.