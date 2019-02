Promozione social, il nuovo corso formativo alla Confcommercio di Savona

Savona. Un nuovo percorso formativo sta per prendere il via presso la sede di Confcommercio Savona: ecco il corso “Come trasformare gli utenti della rete in clienti del tuo locale”.

Il corso, organizzato dalla Fipe Business School, è dedicato agli imprenditori del settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari) ed ha l`obiettivo di fornire nozioni generali su come utilizzare i social network per fare pubblicità al proprio locale.

In particolare, verranno trattati temi specifici come: aprire e gestire bene una fanpage, generare promozioni ed aumentare il numero dei nuovi clienti.

Roberta Parollo, consulente di direzione strategica di impresa e docente di marketing e comunicazione, è il tutor del corso che avrà una durata di circa 8 ore.

L`appuntamento è per il prossimo 4 marzo, presso la Sala Corsi di Asfoter in corsso Ricci. Il seminario è gratuito per tutte le imprese iscritte a Confcommercio.