Loano. Nel 22esimo turno del campionato di Promozione A la Lonaesi ospita la Voltrese. Rossoblù secondi con 44 punti, a -3 dalla capolista Ospedaletti e reduci dal netto successo in casa della San Stevese (0-4). I gialloblù in zona play-out, con 20 punti, ne arrivano invece dalla sconfitta interna contro il Serra Riccò (0-1). Fischio d’inizio all'”Ellena”, ore 15.00.

Tabellino:

Lonaesi S.Francesco-Voltrese 0-0

Loanesi: Vernice, Campagna, Murru, Condorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, Boiga, F. Insolito

A disp.: Bracco, Piazzai, Pisano, Viola, Babou, Staltari, G. Insolito, Puddu. All. Rivituso

Voltrese: Ragusi, Pascolini, Limonta, Vercellone, Termini, Noureddine, Mantero, Icardi, Siri, Oggianu, Carozzino

A disp.: Baldino, Iacopino, Calautti, Leca, Recchia, D’Ascoli, La Torre. All. Navone

Arbitro: Bassi (Genova). Assistenti: Trajanovski e Sciutto (Novi Ligure)

Note: Giornara tiepida e soleggiata, campo d’erba in pessime condizioni. Ammoniti: Pascolini, Mantero (V). Angoli 0-0. Spettatori 80 circa.

Cronaca diretta:

3′ Nourredine, sinistro al volo dalla distanza. Vernice blocca in presa bassa.

5′ Fallo dal limite ai danni di Boiga, giallo a Pascolini.

6′ Occasione Lonaesi. Sul sugente calcio da fermo Garassino scheggia la parte alta della traversa.

8′ Rocca lanciato a rete non riesce a eludere Ragusi.

9′ Rapida ripartenza della Voltrese. Limonata serve sulla destra Noureddine. Vernice copre sul primo palo e devia in corner.

17′ Castello allarga per Boiga, il guardalinee alza la bandierina, poi la abbassa, la difesa genovese si ferma, l’arbitro lascia correre. F Insolito e Boiga ribattono due volte in mischia, murati in entrambe le circostanze. Accese proteste ospiti. Ne fa le spese Mantero, ammonito.