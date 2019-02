Privatizzazione ospedali, Pd: “Privato unica chance? Posizione assurda, faremo accesso agli atti”

Cairo/Albenga. “È sconcertante che per il presidente Toti il modo migliore per difendere la sanità pubblica sia privatizzarla. Perché è questo che ha detto commentando l’affidamento definitivo ai privati degli ospedali San Giuseppe di Cairo e Santa Maria Misericordia di Albenga. Del resto se il metodo del centrodestra di difendere la sanità pubblica è aumentare le fughe, rendere le liste di attesa più lunghe, tagliare il personale, ridimensionare i servizi e dimenticarsi totalmente del sociosanitario si capisce perché il presidente della Giunta ligure abbia pronunciato quella frase”.

Così il gruppo regionale del Pd commenta l’assegnazione definitiva al gruppo Galeazzi degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. “Faremo un accesso agli atti – annunciano i dem – per avere chiarezza su cosa vi sia scritto nell’offerta. Anche perché restano ancora tutti i dubbi espressi nei mesi scorsi, a partire da quali siano le garanzie di sicurezza nel trasformare dei punti di primo intervento in pronto soccorso, senza aumentare i servizi. Altri punti poco chiari sono quelli sull’inquadramento dei lavoratori e su come si eserciti un controllo pubblico efficace su queste strutture. Ma più in generale vorremmo sapere come si inserisce l’offerta di questi ospedali privati all’interno delle programmazione sanitaria della Liguria, peraltro sostanzialmente inesistente”.

“Ora capiamo perché nella discussione sull’autonomia differenziata Toti abbia chiesto di superare il decreto Balduzzi: con quelle regole questi nuovi pronto soccorso privati non vedrebbero mai la luce. Il Balduzzi parte dal principio sacrosanto che bisogna garantire ai cittadini la sicurezza nelle prestazione sanitarie: un valore per noi inderogabile” concludono.