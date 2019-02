Ponente. “Leggiamo le dichiarazioni sull’aggiudicazione definitiva degli ospedali del Ponente. Ci stupiscono, francamente, i toni trionfalistici del presidente Toti e dell’assessore Viale visto che non è ancora chiaro con quali investimenti verranno aperti Pronto Soccorso che abbiano tutti i requisiti per salvare davvero la vita alle persone e non solo l’etichetta”.

Queste le parole di Federico Vesigna, segretario regionale Cgil Liguria, e Fulvia Veirana, segretario Fp Cgil Liguria.

“Ci piacerebbe anche capire quali saranno i nuovi reparti e a discapito di quali servizi pubblici ora esistenti potranno essere finanziati”.

“Ricordiamo che i lavoratori che saranno impiegati negli ospedali, per ora, hanno pochissime garanzie inserite in extremis nel bando, grazie al pressing delle organizzazioni sindacali”.

“In due anni la Giunta non ha ancora trovato il tempo di occuparsi delle loro condizioni e di fare un accordo che li tuteli” concludono i segretari Cgil.