Primarie Pd, a Savona un incontro alla Sms Serenella con Paola De Micheli

Savona. Paola De Micheli, deputata Pd, incontra gli iscritti, le associazioni e i cittadini savonesi martedì 26 febbraio alle 20.30, presso la SMS Serenella delle Fornaci a Savona.

Si parlerà delle idee e delle proposte di chi sostiene Nicola Zingaretti segretario del Pd a proposito di riduzione delle diseguaglianze e servizi alle persone.

Nell’incontro di martedì, in vista delle primarie di domenica 3 marzo, verranno illustrati i principali punti del programma di Nicola Zingaretti.

IL PROGRAMMA

Le infrastrutture sociali e i servizi di welfare (di cura, assistenza, conciliazione, integrazione socio-sanitaria, continuità assistenziale) devono entrare a far parte della strategia di rilancio degli investimenti

Progressività del sistema tributario:

• alleggerire il carico sui redditi medio-bassi e su famiglie con figli e familiari non autosufficienti; ridurre le agevolazioni fiscali per i redditi più elevati, rivedere gli estimi e classamenti catastali

Aiutare tutte le persone in povertà assoluta

• rafforzare il Reddito di inclusione, investire sui servizi sociali dei comuni; migliorare le misure di contrasto della “povertà energetica”

Piano per i giovani da 1% PIL = 18 miliardi

• assegnare ai giovani provenienti dalle famiglie meno abbienti una dote attivabile al compimento dei 18 anni per finanziare un progetto formativo o imprenditoriale

• un grande investimento nei servizi socio-educativi 0-3 anni,

Libertà economica delle donne e sostegno ai genitori

• miglioramento del sistema di congedi e permessi per i lavoratori genitori o che hanno familiari cui prestare assistenza;

• finanziamenti per la contrattazione collettiva rivolta a istituti di conciliazione famiglia-lavoro;

• rafforzamento dei consultori familiari come strutture di prossimità per le famiglie

Pensioni: rendere il sistema flessibile in modo più equo e sostenibile

• proroga e allargamento dell’APE sociale; tutele per chi svolge lavori gravosi e usuranti

• riduzione del gender gap pensionistico;

• revisione del meccanismo di adeguamento dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita;

• rilancio della previdenza complementare,

• pensione minima di garanzia per i giovani che rischiano di ritrovarsi da anziani in condizioni di forte disagio economico

Diritto alla casa:

• rifinanziare il Fondo per la morosità incolpevole

• ripristinare il Fondo nazionale per l’affitto

• riservare all’edilizia residenziale pubblica una quota delle risorse statali per gli investimenti

• portare le detrazioni IRPEF per chi vive in affitto al livello di quelle per i mutui sulla prima casa