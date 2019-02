Savona. Quando mancano otto turni alla conclusione, la lotta al vertice del girone A di Prima Categoria è più che mai aperta.

La giornata di domenica 24 febbraio è stata favorevole al Camporosso, che ha avuto la meglio sull’Aurora Calcio per 2 a 0, grazie alle reti di Grifo e Pesco, segnate nei primi minuti di gioco del secondo tempo.

I rossoblù affiancano in vetta la Veloce, che quindi cambia compagna di primato. I savonesi hanno pareggiato 2 a 2 nel derby con lo Speranza. Al Santuario sono passati a condurre per primi i padroni di casa con Doci al 6°. Al 36° i rossoverdi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Cesari ed hanno mantenuto il vantaggio fino al 40° del secondo tempo, quando Fanelli ha pareggiato i conti. Lo Speranza è tornato avanti con una rete di Ferrotti, ma in pieno recupero Vejseli ha trasformato il rigore del definitivo pareggio.

Il Pontelungo pare aver pagato lo sforzo per raggiungere la vetta e, dopo una sola settimana, l’ha abbandonata. I granata sono stati sconfitti per 1 a 0 dal fanalino di coda Plodio, che non vinceva dalla prima giornata di campionato. Si è così interrotta, dopo sette vittorie consecutive, la striscia positiva degli albenganesi, che comunque si trovano a meno 1 dalla coppia di testa. Il gol che rianima le speranze di salvezza dei biancoblù è arrivato al 13°, grazie ad un’autorete di Bonadonna. Poco prima il Pontelungo aveva perso per espulsione il portiere Ferrari, giocando di fatto tutta la partita in dieci.

Occasione sfumata per il Soccer Borghetto che, pareggiando sul campo di casa contro il Quiliano&Valleggia, ha fallito l’opportunità di agganciare il vertice. Le squadre allenate da Rossano Porcella ed Enrico Ferraro hanno pareggiato senza reti, proprio com’era accaduto all’andata.

Sale in quinta posizione la Baia Alassio, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate. I ragazzi condotti da Piero Iurilli hanno sconfitto il Cervo, con lo stesso margine dell’andata: due reti di scarto. Al Ferrando è finita 3 a 1 per i gialloneri di casa. Tutte le reti sono state segnate nel secondo tempo: in gol Di Mari e due volte Guardone (la prima su rigore) per i locali, Belgacem per gli sconfitti.

La striscia di risultati positivi della Letimbro si è fermata dopo cinque partite. Ad interromperla il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che ha battuto i gialloblù per 3 a 0 con doppietta di Marafioti nel primo tempo e gol di Caccamo nel secondo.

Altarese e Borghetto muovono la classifica conquistando un punto ciascuna, pareggiando 2 a 2 lo scontro diretto, che potrebbe essere stato un anticipo di uno spareggio playout, dato che le due compagini condividono l’undicesima posizione. Granata subito a segno con Simonetti; i valbormidesi hanno pareggiato a metà ripresa con Filippo Saino, per poi ribaltare il risultato con un gol di Rovere. Ci ha pensato Simonassi, nel recupero, a trasformare il rigore che ha evitato la sconfitta alla formazione di mister Maurizio Carle.