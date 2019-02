Premio Fionda di Legno 2019: tra 24 ore il via alla prenotazione dei biglietti

Albenga. Da sabato 2 febbraio si potranno prenotare i posti per assistere alla consegna del Premio Fionda di legno 2019 prevista per venerdì 22 marzo (ore 20,45) al Teatro Ambra di Albenga.

L’appuntamento per le prenotazioni è al Caffè letterario Ai Giardinetti di Piazza del Popolo di Albenga a partire dalle ore 9. Non si conosce ancora il nome di chi riceverà dalle mani di Antonio Ricci l’ambita fionda dei Fieui di caruggi, ma è prevedibile che si registrerà, come successo nelle precedenti edizioni, il tutto esaurito “a scatola chiusa”.

I fieui di caruggi ricordano che le offerte ricevute “saranno totalmente devolute a scopo benefico a Ente o Associazione indicati dal vincitore del Premio”. Vista la consueta affluenza e le numerose richieste pervenute gli organizzatori hanno dovuto fissare alcune regole per le modalità di prenotazione.

“Le prenotazioni, se ci saranno persone in attesa, non potranno superare il numero di 6 posti. Sarà possibile prenotare ulteriori posti dopo essersi rimessi in coda. Le prenotazioni telefoniche saranno confermate soltanto dopo l’esaudimento delle richieste delle persone presenti fisicamente” spiegano i Fieui.

“Sarà anche possibile prenotare con le stesse modalità l’ingresso al particolare momento ‘Aspettando la fionda’ che avrà luogo, sempre ad Albenga, sabato 2 marzo alle ore 17,00 nella Chiesa sconsacrata di San Lorenzo. In questo caso non si tratterà di posti numerati, ma di semplici ingressi per posti a sedere che saranno consentiti fino ad esaurimento per un evento particolarmente suggestivo, ma con posti limitati” concludono gli organizzatori dell’evento.