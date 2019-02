Pontinvrea saluta il maresciallo Iozzino, il sindaco: “Arrivato in punta di piedi, ha fatto breccia nei nostri cuori”

Pontinvrea. Ieri sera durante una bellissima festa alla presenza dell’amministrazione comunale, dei militi della Croce Bianca, del presidente della Pro Loco, dell’associazione dei carabinieri in congedo, dell’associazione Alpini, del presidente dell’Avis e di tanti colleghi e cittadini, Pontinvrea ha salutato il suo comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Carmine Iozzino, che da lunedì prenderà servizio a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

“Credo che Pontinvrea abbia reso omaggio ad un Uomo che è arrivato in punta di piedi – commenta il sindaco Matteo Camiciottoli – ma che in questi anni grazie alla sua professionalità, al senso del dovere e alla competenza ha fatto breccia nei cuori dei miei concittadini. Credo che questa serata ne sia la dimostrazione”.

“Sono contento per il Maresciallo Iozzino – ha proseguito Camiciottoli – anche perchè questo trasferimento lo avvicina a casa e lo riporta nella sua terra, ma personalmente rimango orfano di un buon amico e di un grande carabiniere, con il quale abbiamo trascorso cinque anni importanti condividendo tante iniziative per il bene del nostro paese. La sua partenza lascia in me un grande vuoto, perché, vedete, Pontinvrea è una grande famiglia di cui il sindaco è un pò il papà; e come tutti i papà quando un figlio parte si rattrista nell’animo ma è felice nel cuore perché sa che quel figlio che oggi saluta sta percorrendo la sua strada. Arrivederci Maresciallo Iozzino, buon lavoro e a presto Carmine”.