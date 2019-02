Pontinvrea 2019, Camiciottoli corre per il terzo mandato: “Per rendere il paese come sognavamo dieci anni fa”

Pontinvrea: “Visto che ne abbiamo la possibilità, chiederemo ai nostri cittadini la fiducia per il terzo mandato. Abbiamo ancora un po’ di cose da portare a termine per rendere il paese come era nei nostri sogni iniziali dieci anni fa”. Non nasconde le proprie intenzioni Matteo Camiciottoli, sindaco leghista di Pontinvrea, che alla conclusione del suo secondo mandato annuncia ufficialmente ad IVG.it il proprio desiderio di partecipare nuovamente alla corsa elettorale della prossima primavera.

La squadra che lo accompagnerà è quasi pronta: “Manca ancora qualche tassello – spiega – ma ci siamo quasi. Per ora preferisco non svelare troppo le carte, ma senz’altro ci saranno alcuni nuovi ingressi e la conferma di tanti colleghi che ci hanno accompagnato in questi anni. Come Franco Formento, che potrebbe essere assessore ai lavori pubblici, o Gianni Pastorino, attuale vice sindaco”.

Oltre alle persone, il punto di partenza per gli eventuali prossimi cinque anni di amministrazione Camiciottoli è “il tanto lavoro fatto finora. In questo momento stiamo ultimando l’area delle Casermette al Giovo, che diventerà un polo importante anche per l’entroterra. Presto riaprirà il punto-tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri col bar-ristorante ed il maneggio. Inoltre, abbiamo ultimato la ristrutturazione delle stesse Casermette, dove abbiamo allestito anche un laboratorio per la ceramica che sarà il primo in provincia di Savona ad avere anche un tornio per i ragazzi diversamente abili. Senza dimenticare i tre negozi per la vendita di prodotti tipici”.

Negli ultimi mesi Camiciottoli è salito agli onori della cronaca per la vicenda giudiziaria che l’ha visto contrapposto all’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Una questione che, afferma il sindaco uscente, non rovinerà la sua terza campagna elettorale: “Sono convinto che le persone intelligenti abbiano capito che io non volevo insultare nessuno, che il mio era solo un attacco politico. Perciò non credo avrò alcun problema da questo punto di vista. Gli attestati di solidarietà che ho ricevuto da tutta Italia mi hanno confermato che la gente più intelligente di quanto qualcuno non voglia far credere”.

Sul fronte opposto, al momento gli avversari di Camiciottoli stanno lavorando “sotto traccia” e perciò per ora non è dato sapere chi gli contenderà il ruolo di sindaco: “Ad oggi non so dire se ci sarà una lista contrapposta alla nostra – conferma il primo cittadino uscente – Forse sanno che alla luce del lavoro fatto finora, delle battaglie politiche a servizio della comunità e di quelle che faremo (ad esempio sul fronte della privatizzazione dell’acqua e delle tante altre questioni ereditate dal governo precedente) non ci sarebbe storia”.