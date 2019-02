Savona. Caneva e Tucci mettono la firma sulla vittoria (2-0) ottenuta dal Pontelungo, ai danni della capolista Veloce.

Il decimo successo in campionato, consente agli ingauni, di agganciare, sul secondo gradino della classifica, il Camporosso, a due lunghezze dalla vetta.

“Abbiamo riaperto il campionato – afferma l’euforico presidente, Michele Neri – i ragazzi si sono espressi a grandi livelli… sono molto contento perché in settimana fanno molti sacrifici per poter essere competitivi, sono felice anche per i tanti giovani, che abbiamo inserito all’interno della rosa, perché stanno dimostrando di meritare le luci della ribalta”.

“Vogliamo continuare su questa strada cercando di cullare il nostro sogno, che è quello di salire di categoria...”.

Su basi concrete, vero presidente?

“Le basi sono solide e concrete – conclude Neri – anche se ci vogliono tante componenti per poter vincere un campionato, noi ci proveremo, mantenendo fermo l’obiettivo di disputare i play off, nella migliore posizione possibile. Ringrazio mister Fabio Zanardini, lo staff tecnico e societario per le gioie che ci stanno regalando”.