Podismo: tra un mese l’appuntamento con la Savona Half Marathon

Savona. Mancano ormai soltanto trenta giorni all’appuntamento con la 5ª Savona Half Marathon, la mezza maratona che permetterà di far tue le strade savonesi domenica 17 marzo.

Via Paleocapa, corso Mazzini, via Nizza, corso Vittorio Veneto, via Paleocapa, corso Cristoforo Colombo, via Aurelia, comune di Vado Ligure e poi il ritorno in via Paleocapa.

Il percorso della Mezza Maratona di Savona, sulla canonica distanza dei 21,0975 chilometri, si snoda attorno ai punti cruciali del centro cittadino e da questa edizione con uno scenario ancora più bello, dando spazio ad una speciale passeggiata in riva al mare, con partenza ed arrivo nel cuore della città, in via Paleocapa.

Per il resto, il tracciato si sviluppa interamente sulla via Aurelia, sconfinando per un breve tratto anche nel Comune di Vado Ligure. Si corre a pochi metri dal mare con pochissimi cambi di direzione: percorso pianeggiante e molto veloce.

La corsa, denominata e conosciuta come la Corsa dei Papi, è organizzata dall’associazione Chicchi di Riso onlus e dal Comune di Savona, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure, della Provincia di Savona e della Regione Liguria e con il supporto tecnico della Podistica Savonese.

La partenza della gara avverrà alle ore 9,30 da via Paleocapa, con arrivo sempre in via Paleocapa, con tempo di percorrenza massimo consentito di 2 ore e 45 minuti. L’area iscrizioni sarà posizionata all’interno del villaggio che prenderà vita in piazza Sisto IV di fronte al palazzo comunale, venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 19 (per iscrizione, ritiro pettorale e pacco gara) e la domenica dalle 7 alle 8,45 (solo ritiro pettorale e pacco gara)

Ma non è in programma la sola Half Marathon. Infatti, per chi vuole fare meno fatica o passare una giornata in famiglia, sono state organizzate anche la Savona Ten 10K e la Savona Family Run.

La Ten 10K è un evento collaterale alla Savona Half Marathon e partirà 3 minuti dopo la mezza maratona, è una gara di corsa su strada non agonistica, sulla distanza di 10 chilometri. La partenza della gara sarà data alle ore 9,33 sempre da via Paleocapa (50 metri più indietro rispetto alla Half Marathon) con arrivo sempre posizionato in via Paleocapa (gli atleti taglieranno il traguardo sotto il lato sinistro dell’arco d’arrivo). La Family Run partirà alle ore 9,35: è una camminata-passeggiata non competitiva su strada, sulla distanza di circa 5 chilometri. Il via verrà dato sempre da Via Paleocapa (in corrispondenza dell’incrocio con Corso Italia) con arrivo in piazza Calabresi.

L’iscrizione può essere effettuata online entro mercoledì 13 marzo alle ore 23,59, attraverso il portale del sito www.savonamarathon.it, con pagamento tramite bonifico bancario (solo per questa modalità di pagamento entro il giorno 6 marzo, a chi effettuerà il bonifico dopo tale data verrà rimborsata la quota versata e l’atleta dovrà procedere ad una nuova iscrizione), carta di credito Visa, Mastercard, Paypal Visa (costo fisso di gestione iscrizioni online 1,50 euro); oppure in maniera cartacea (entro martedì 12 marzo) presso due punti a Savona, ovvero Sporting Savona in piazza Guido Rossa 26r e Il Pellicano in via Manzoni 34-36r.

Per prepararsi adeguatamente alla gara l’organizzazione ha siglato una partnership con U4fit, per offrire gratuitamente a tutti i partecipanti un servizio di allenamento esclusivo. Utilizzando la piattaforma ci si può preparare con allenamenti specifici per le varie distanze previste.

L’intera manifestazione è inoltre interamente supportata da Coni, Fispes, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Atletica Leggera, Associazione Alpini.

Per tutte le informazioni riguardanti il programma dettagliato, le quote d’iscrizione, i requisiti di partecipazione, il ritiro pacco gara e pettorale, i servizi inclusi e i premi possono essere consultati il sito internet www.savonamarathon.it e la pagina Facebook Savona Half Marathon.