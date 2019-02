Savona. Ancora una volta i ballerini del Centro Danza Savona si sono messi in luce in un palcoscenico prestigioso, ovvero quello del Concorso Danzare Milano 2019 che si è svolta sabato 9 e domenica 10 febbraio al Teatro Nuovo di Piazza San Babila.

La scuola savonese, diretta da Alessandra Schirripa, si è aggiudicata numerosi dei premi in denaro messi in palio nel concorso coreografico organizzato da Daniele Ziglioli e Balance Pro Move che era rivolto a solisti, passi a due e gruppi classico e neo classico, modern e contemporaneo, hip hop.

In particolare il Centro Danza Savona ha trionfato con le coreografie di Alessandra Schirripa ed Ekaterina Desnitsakaia vincendo in più categorie: primo premio gruppi contemporaneo senior con “Manifesto” Coreografia di Alessandra Schirripa; Primo Premio Gruppi Junior Classico con “Ballet Suite” con Marta Amedeo, Sara Giubergia, Elena Iagulli, Alessia Incorvaia, Sofia Pastorino e Coreografia di Ekaterina Desnitskaia; Primo Premio Solisti Junior Classico a Sara Giubergia per “La fille mal gardee” con coreografia di Ekaterina Desnitskaia; Secondo Premio Passi a Due Contemporaneo Young a Sofia Bertolino e Roberta Rossi con “Sweet Child of mine” Coreografia di Alessandra Schirripa; Premio Miglior Talento a Gioele Cosentino con “Non domandare” Coreografia Alessandra Schirripa; Premio Miglior Coreografia ad Alessandra Schirripa per “Manifesto” interpretata da Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi e Bakit Zerilli. Inoltre gli allievi savonesi hanno vinto anche numerose borse di studio.

La prestigiosa Giuria, presieduta da Daniele Ziglioli, era composta da artisti e coreografi di fama internazionale: Loredana Mapelli solista e prima ballerina del teatro La Scala; Alessandro Grillo solista e prima ballerina del teatro La Scala; Beatrice Carbone solista al teatro La Scala; Eugenio Buratti, Ater Balletto, Balletto di Toscana; Federica Esposito Compagnia Zappalà Danza, Scottish Dance Theatre Mia Molinari Ballet National de l’Havana, Arena di Verona, Rai 1; Ivan Testini Danzatore e Coreografo Internazionale; Davit Galstyan Royal Ballet, Ballet de Toulouse.