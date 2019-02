Pink Power: da RECORD Margherita Accame, giovane promessa dell\'Atletica Run Finale

Per la nostra rubrica Pink Power dedicata alle donne e alle ragazze della Polisportiva del Finale, oggi vi parliamo di Margherita Accame, ex ginnasta, giovane promessa dell’Atletica Run Finale, settore di Atletica della nostra Polisportiva, che in pochissimo tempo, (pochi mesi) ha già stabilito due record a livello regionale nel salto con l’asta.

Entrata nel mondo dell’atletica grazie al suo Professore di Educazione Fisica Federico Giotti, della scuola secondaria di primo grado di Pietra Ligure, si è subito dimostrata talentuosa e volenterosa ottenendo discreti risultati nella corsa campestre e nel mezzo fondo, prima di dedicarsi completamente al salto con l’asta.

Foto 3 di 4







E questa ragazza è davvero da record, infatti già nella sua prima gara a Nizza, nel novembre 2018, ha stabilito il Record Ligure indoor della categoria Ragazze, con la misura di 2,20 m.

Ma non è tutto, perché, seguita dai tecnici Martina Giordano e Romano Francesco, Margherita, alla sua terza gara in questa specialità, non ha deluso le aspettative e anzi ha stabilito a Bergamo un altro record: il Record Ligure indoor della categoria cadette, con la misura di 2,51 m.

Margherita, che è al primo anno nella categoria cadette, avrà sicuramente ancora un buon margine di miglioramento, considerando la tecnicità della disciplina e la giovane età. Non avendo la possibilità di allenarsi nella struttura di Boissano, perché non è presente il tappetone per il salto con l’asta, la nostra giovane atleta viene accompagnata per l’allenamento a Celle Ligure due volte alla settimana dove è seguita dal tecnico Romano Francesco.

La prossima gara in programma per Margherita sarà il 10 Marzo ad Ancona. L’Atletica Run Finale e la Polisportiva tutta insieme faranno il tifo per lei! Forza Margherita, sei tutti noi!