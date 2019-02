Pietra, un centro anziani a levante: prosegue la raccolta firme del M5S

Pietra Ligure. Sabato 9 febbraio, in piazza Castellino e in viale della Repubblica, saranno allestiti due banchetti di raccolta firme per supportare la necessità di trovare un nuovo spazio ricreativo dedicato agli anziani, a Levante di Pietra. L’iniziativa è del M5S pietrese, che aveva già sollecitato sull’importanza di un nuovo centro anziani.

“Sono infatti molti i nostri concittadini che abitano nel Levante ma purtroppo, data la sola presenza del centro Auser presso la Stazione FS e la scomodità del bocciodromo di via Morelli, non hanno un punto di aggregazione facilmente raggiungibile” afferma il M5S.

“Se vuoi dare il tuo contributo, per ottenere il maggior numero possibile di firme, vieni a uno dei banchetti e firma anche tu, oppure contattaci su FB: https://www.facebook.com//grilllivalmaremola/” conclude gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Una prima raccolta firme per chiedere la realizzazione della nuova struttura era già stata lanciata nel dicembre scorso e rimane uno dei punti programmatici del M5S pietrese: nessuna conferma ufficiale, tuttavia, su una possibile lista in corsa per le prossime elezioni amministrative.