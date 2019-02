Pietra Ligure. Taglio del nastro questa mattina alle scuole medie di Pietra Ligure per il nuovo laboratorio digitale dell’Istituto Comprensivo, una iniziativa realizzata grazie al contributo della Fondazione Franchi e con la collaborazione del Comune pietrese.

Non solo 12 nuovi pc a disposizione dei giovani alunni, ma un progetto più ampio e allargato che investe la formazione dei ragazzi e degli stessi docenti, con l’aula multimediale che sarà a disposizione per corsi e altre iniziative formative per docenti e genitori, secondo il modello di “scuola aperta”.

Educazione in senso più ampio, infatti, è la mission del progetto presentato questa mattina, alla presenza del dirigente dell’Istituto Comprensivo Boscaglia, del sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani e dell’assessore alla pubblica istruzione Paola Carrara: uso di internet e dei social, app e legalità, tra i temi che saranno protagonisti del percorso formativo.

Proiettore, pc e attrezzature sono state messe a disposizione dalla Fondazione Franchi in comodato d’uso.

Il nuovo e moderno laboratorio informatico-linguistico messo a disposizione dell’istituto scolastico avrà quindi con duplice valenza: in orario curricolare, consentirà ad alunni e docenti di sperimentare le moderne tecnologie digitali al servizio della didattica e delle varie discipline mentre, in orario extra curricolare e grazie al personale docente specializzato del Centro di Formazione della Fondazione Franchi, potrà ospitare percorsi formativi mirati per giovani ed adulti del territorio pietrese (lavoratori e non) erogati con auto-finanziamento o con finanziamento parziale/totale da parte del fondo sociale europeo se in possesso di idonei requisiti ed in presenza di specifici bandi periodicamente pubblicati a cura di Regione Liguria o altri Enti.