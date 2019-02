Savona. L’ottavo successo in campionato del Pietra Ligure, consente a Zunino e compagni di interrompere la striscia negativa, priva di successi, che durava da sette giornate.

Auteri e Baracco firmano la vittoria del Pietra in casa del Busalla.

“Dopo sette giornate prive di vittorie, siamo riusciti a tornare a gioire per i tre punti – dice Mario Pisano – da quando alleno il Pietra non era mai capitato… Siamo stati bravi a gestire la situazione, continuando a lavorare con impegno e proprio nel momento peggiore, privi di alcuni giocatori fermi ai box per infortuni e altri scesi in campo acciaccati, siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato”.

“Sono contento per la società e i ragazzi, ora godiamoci il successo, pronti a disputare un finale di campionato ad alti livelli.