Pietra Ligure, appello per ritrovare il micio Leone

Pietra Ligure. Si chiama Leone ed è un maschio di 9 mesi il gatto del quale si sono perse le tracce nel primo entroterra di Pietra Ligure più di un mese fa.

Il micio, non ancora castrato, si è allontanato dal giardino della casa dei suoi padroni in via Peagne, nella zona del supermercato Basko, al confine con Giustenice.

Leone è un gatto europeo, ha un bel manto tartarugato scuro con evidenti striature anche sulle zampe. È stato avvistato due volte in via Canun, al confine con Giustenice, e perciò potrebbe aggirarsi ancora in zona.

È abituato alla casa, è molto dolce e affettuoso, ma dopo un mese e mezzo potrebbe essere più timoroso e “selvatico”.

Chiunque lo avvistasse è pregato di scattargli qualche foto, di prenderlo e di contattare a proprietaria Olivia Enrico al numero 340 9495100. È prevista una ricompensa economica per chi aiuterà a riportarlo a casa.