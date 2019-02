Pietra Ligure, all’istituto comprensivo un nuovo ambiente digitale per alunni e adulti

Pietra Ligure. La scuola come centro di formazione per tutto l’arco della vita, luogo di condivisione del sapere e riconoscibile da parte della cittadinanza tutta e non solo dagli alunni: questo l’ambizioso ma concreto obiettivo perseguito con determinazione dall’istituto comprensivo di Pietra Ligure grazie alla sinergia e all’importante collaborazione con la Fondazione Franchi ed il fondamentale supporto da parte del Comune di Pietra Ligure e del suo assessorato all’istruzione.

Mercoledì 27 Febbraio, a partire dalle 10.30, presso la scuola media Martini sita in via Oberdan, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale del nuovo ambiente digitale allestito grazie all’accordo di collaborazione strategica e didattica siglato dall’istituto comprensivo di Pietra Ligure diretto da Monica Buscaglia e dalla Fondazione Franchi.

Verrà infatti tenuto a battesimo il nuovo e moderno laboratorio informatico-linguistico messo a disposizione dell’istituto scolastico con duplice valenza: in orario curricolare, consentirà ad alunni e docenti di sperimentare le moderne tecnologie digitali al servizio della didattica e delle varie discipline mentre, in orario extra curricolare e grazie al personale docente specializzato del Centro di Formazione della Fondazione Franchi, potrà ospitare percorsi formativi mirati per giovani ed adulti del territorio pietrese (lavoratori e non) erogati con auto-finanziamento o con finanziamento parziale/totale da parte del fondo sociale europeo se in possesso di idonei requisiti ed in presenza di specifici bandi periodicamente pubblicati a cura di Regione Liguria o altri Enti.

La cerimonia avverrà alla presenza delle autorità civili e militari, dei referenti liguri della Fondazione Franchi, di una rappresentanza dei docenti dell’istituto comprensivo di Pietra Ligure e della dirigente scolastica Monica Buscaglia che, per prima ed unitamente alla docente Alessandra Fenoglio, ha creduto con lungimiranza nell’importanza di “fare rete sul territorio”.

Seguirà una lezione dimostrativa sull’importante tema dell’educazione all’uso consapevole di Internet per i ragazzi, tenuta ad una classe campione da parte del docente ed esperto Andrea Cartotto, coordinatore del Centro di Formazione di cui si avvale la Fondazione Franchi.