Pietra Ligure. Pietra Ligure e Ventimiglia si dividono la posta in palio, con i padroni di casa che si rammaricano per non aver centrato, pur meritandolo, il successo.

“Primo tempo giocato sottotono, non all’altezza delle nostre potenzialità, anche se abbiamo avuto due occasioni per passare in vantaggio con Battuello e Rimassa…. mentre il nostro portiere Alberico è stato bravo a sventare una palla goal del Ventimiglia – afferma mister Pisano – nella seconda frazione di gioco ci siamo espressi su livelli di gioco migliori, trovando il vantaggio con Zunino e fallendo la possibilità di chiudere il match.

“Nel nostro migliore momento di gioco abbiamo subito la rete del pareggio del frontaliere Galiera, abbiamo riprovato a portarci in vantaggio, ma il palo ha detto no alla conclusione di Battuello”.

“Per l’ennesima volta abbiamo gettato al vento due punti – conclude Pisano – ma credo che con il recupero di alcuni giocatori (ndr, oggi è rientrato Rovere) potremmo giocare alla grande la parte finale del campionato”.