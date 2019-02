Pietra 2019, pronto il passo indietro di Carrara: strada spianata per Sara Foscolo?

Pietra Ligure. Stasera è previsto l’annuncio ufficiale del passo indietro di Mario Carrara nella corsa alla candidatura a sindaco nel centrodestra pietrese.

Dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi con la “rivale” Sara Foscolo, parlamentare della Lega, sembra finalmente arrivare una schiarita all’interno della coalizione, che dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore il candidato sindaco che sfiderà Luigi De Vincenzi (lista civica), Giovanni Zanelli (Sinistra per Pietra Ligure) e quasi certamente anche un candidato del M5S, quest’ultimo impegnato in questi giorni per fare quadrato e mettere in campo una sua lista. Resta ancora da capire cosa farà il sindaco uscente Dario Valeriani, se sarà fuori dai giochi oppure pronto a tentare il bis con una sua lista.

Ma tornando al centrodestra pietrese, protagonista di una lunga telenovela politica non senza esclusioni di colpi, il dietrofront di Mario Carrara (pronto comunque e far parte della lista e nel caso di vittoria ad incassare il ruolo di vicesindaco), dovrebbe, sulla carta, aprire le porte a Sara Foscolo, che per ora resta alla finestra in attesa di avere conferme sui giochi di forza all’interno del centrodestra. Questa sera, infatti, è in programma una riunione della Lista Civica dei Pietresi, guidata dallo stesso Carrara e che raggruppa aderenti a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Arancioni di Toti e Polo di centrodestra, che si terrà nella sala riunioni comunale della stazione FS di Pietra Ligure.

Sicuramente la Lega non si tirerebbe indietro nell’avere un suo candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Pietra Ligure (dopo aver lasciato campo a Finale Ligure), inoltre anche dai vertici regionali e provinciali dei partiti della coalizione sono arrivate “pressioni” e “indicazioni” per definire finalmente un accordo e avere così un centrodestra unito anche nella non semplice sfida pietrese, unica soluzione e possibilità per tentatre la vittoria e la riconqusta del Comune.

Ore decisive, quindi, per il centrodestra a Pietra Ligure: Sara Foscolo candidato sindaco? Una domanda che potrebbe trovare risposta già nella giornata di domani.