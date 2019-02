Pietra 2019, Foscolo: “Nessun passo indietro o in avanti, obiettivo è centrodestra unito”

Pietra Ligure. “Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: nessun passo indietro, nessun passo in avanti. Serve costruire la squadra migliore per governare Pietra Ligure nei prossimi cinque anni, senza protagonismi, imposizioni o fughe in solitarie”. Lo scrive su Facebook l’ex vice sindaco e parlamentare della Lega Sara Foscolo, che precisa la sua posizione in merito a rumors e indiscrezioni in vista delle elezioni comunali a Pietra Ligure.

Il centrodestra pietrese, infatti, pronto a presentarsi unito alla prossima tornata elettorale, deve ancora sciogliere il nodo della scelta del candidato sindaco e ora che le carte sono quasi scoperte, in primis con la candidatura di Luigi De Vincenzi (e forse quella del sindaco uscente Dario Valeriani), sarebbe questione di ore per indicare il nome giusto per la non semplice sfida elettorale.

Se non si troverà a breve una quadra saranno i vertici regionali e provinciali dei partiti della coalizione a pronunciarsi sulla candidatura a sindaco del centrodestra a Pietra Ligure.

“Non saranno candidati di altre formazioni, o articoli di giornale, a dettare la mia agenda: rispondo solo al mio movimento e ai cittadini del mio territorio” precisa ancora Sara Foscolo.

“Non mi piace il gossip elettorale e solitamente preferisco parlare di cose concrete e darmi da fare per dare risposte agli elettori” conclude la parlamentare pietrese.

Ma a proposito di elettori e di gossip elettorale sono tanti i cittadini pietresi che si chiedono da tempo se sarà lei o no il candidato sindaco, anche perchè all’interno del centrodestra pietrese c’è già chi, a suo tempo, aveva fatto un passo in avanti, ovvero Mario Carrara, che non ha mai nascosto l’intenzione di presentarsi al giudizio dei pietresi da candidato sindaco.