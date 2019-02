Pier Caruso pronto a lanciare una nuova hit insieme a un cantautore “top secret”: il video a marzo ad Albissola

Albissola Marina. Dopo il successo di “Ghiaccio e limone”, con il quale hanno raggiunto oltre 175000 visualizzazioni, Pier Caruso e la Keep hold music di Andrea Fresu con la partecipazione del produttore Tony Labriola ripartiranno da Albisola Marina.

Il nuovo video del cantante savonese, infatti, per la prima volta si terrà in provincia di Savona: verrà interamente girato ai “Soleluna Village” di Albisola a metà marzo, ed è già iniziata la ricerca di comparse.

Il video avrà inoltre una special guest, ancora “top secret”, per puntare ad un altro singolo estivo forte: “Non possiamo svelarvi nulla ma vogliamo mettervi la pulce nell’orecchio – scrivono i produttori – possiamo dirvi che insieme a Pier ci sarà un famoso cantautore, il quale sta avendo un grande successo in televisione”.

Pier Caruso, dopo aver fatto parlare di sé in Italia e aver sconfinato con la sua musica in Croazia, è pronto dunque a lanciare una nuova canzone, un featuring tutto particolare. Senza contare i nuovi progetti: il cantante inizierà a breve un suo programma radio ed uno per una TV web, e questa estate partirà per un tour unplugged dove renderà omaggio alla musica pop rock italiana, superato dal produttore Andrea Fresu in collaborazione con Tony Labriola.

Per proporsi come comparse nel video è possibile contattare i canali social dell’artista: @piercarusoofficial su Facebook e @piercaruso_official su Instagram.