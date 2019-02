Pier Carlo Nervo responsabile del nuovo gruppo di “Ceriale Popolare”

Ceriale. Tappa savonese per il presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa e per il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani che annunciano la nascita di “Ceriale Popolare”.

“A guidare il gruppo degli amici di Ceriale sarà Pier Carlo Nervo, geometra libero professionista, classe ’70, che ha già avuto esperienze nel settore della pubblica amministrazione in quanto ha ricoperto il ruolo di vice sindaco del Comune di Ceriale. Pier Carlo ha dato la sua disponibilità a creare questo contenitore politico; si tratta di una esperienza civica svincolata da logiche partitiche che si propone come una concreta opportunità per gli abitanti di Ceriale che vorranno portare il loro contributo per un cambiamento positivo attuando un percorso inclusivo e condiviso”.

“Ciò che unisce coloro che aderiscono a ‘Ceriale Popolare’ e agli altri movimenti popolari che si sono sviluppati in provincia e in tutta la Liguria è la voglia e l’entusiasmo di creare qualcosa di buono per i propri territori. A Pier Carlo il compito di riunire e guidare il gruppo di Ceriale Popolare”.

“Ad accompagnare i consiglieri regionali c’erano Matteo Marcenaro, responsabile provinciale di Savona Popolare, Susanna Karunaratne, responsabile comunale di Savona Popolare, e Luigi Bussalai, consigliere provinciale, che ringraziamo per la loro sempre attiva partecipazione”.