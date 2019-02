Piattaforma Maersk, il 12 dicembre la prima nave. Giuliano: “Data epocale, sarà una grande festa”

Vado Ligure. Il 12 dicembre 2019. Sarà quello il giorno in cui la prima nave attraccherà sulle banchine della neonata piattaforma Maersk. Se nelle scorse settimane erano già arrivate rassicurazioni sulla conclusione dei lavori entro l’anno e la “messa a regime” alla fine del 2019, ora quel traguardo ha una data precisa: il terminal dedicato ai contenitori realizzato dal colosso danese entrerà ufficialmente in funzione a due settimane da Natale.

“Per me è una data epocale – è il commento a caldo del sindaco, Monica Giuliano – dopo quasi 30 anni in Italia si inaugura un nuovo terminal”. E non uno qualsiasi: “Come sappiamo ha caratteristiche uniche, è un’opera che a livello nazionale si attendeva da tempo. Non posso che provare grande soddisfazione perché, nonostante i tempi lunghi e le discussioni sterili che molte componenti politiche hanno portato avanti in questi anni, ha vinto la politica del fare”.

Un motivo di grande orgoglio per Giuliano, e non lo nasconde. “Sarà una grande festa per il territorio – annuncia – il mondo si ritroverà a Vado quel giorno, ci saranno rappresentanti di ogni parte del globo”. E per questo il sindaco sta iniziando a lavorare con Apm Terminals per trasformare quel fatidico 12 dicembre in qualcosa di unico: “Abbiamo già deciso che la festa si aprirà alla città – svela – ci sarà ovviamente un momento istituzionale nel quale tra le altre cose daremo il benvenuto agli amministratori stranieri, ma dopo brinderemo con i cittadini”.

In mezzo, però, ci sono le elezioni: la sua presenza in fascia tricolore, Giuliano, dovrà sudarsela alle urne. “Ma io ci sarò in ogni caso – chiarisce – da sindaco se verrò riconfermata per il secondo mandato, da semplice cittadina se dovesse esserci un’altro. Verrò comunque perché quest’opera è parte della mia vita politica e amministrativa, è stata una battaglia ‘pura’ e non mi interessa con quale ruolo sarò lì a festeggiarne il compimento”.