Piano per la gestione delle liste d’attesa, Melis (M5S): “La Regione lo renda operativo senza ritardi”

Liguria. “Con l’approvazione del nuovo Piano per la gestione delle liste d’attesa (PNGLA) prende il via un fondamentale percorso di avvicinamento della Sanità pubblica verso i cittadini che si aspettava ormai da tempo”. Lo afferma il consigliere regionale del M5S Andrea Melis, primo firmatario di un Odg, presentato in aula, collegato all’approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2017-2019 e approvato all’unanimità il 5 dicembre 2017.

“Il piano mancava da 10 anni e non è stato mai monitorato e applicato – fa sapere la nota odierna del Ministero della Sanità – Questo ha compromesso l’intero sistema delle prestazioni e nel tempo consolidato le storture che sono sotto gli occhi di tutti. Finalmente adesso avremo regole più semplici e tempi certi per le prestazioni che riportano il diritto alla Salute e quindi il cittadino al centro del sistema”.

“Ora, Regione Liguria deve rendere operativo, senza alcun ritardo, il nuovo Piano – è l’appello di Melis – Oltre alla Liguria, questa richiesta viene presentata oggi in ogni Regione italiana da parte di tutti i consiglieri del M5S, in modo coordinato e unitario. Chiediamo quindi al presidente Toti di attuare ogni iniziativa e intervento per rendere efficace, il prima possibile, il Piano nazionale, adoperandosi per un puntuale aggiornamento e una piena attuazione del Piano Regionale per la gestione delle liste di attesa”.