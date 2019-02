Piaggio, Cangiano: “Pretendiamo impegni ben precisi da parte del Governo”

Albenga. Domani (26 febbraio 2019) è stato fissato l’incontro al Mise sul futuro di Piaggio Aerospace e LaerH. Uno snodo fondamentale per il futuro delle due aziende al quale, oltre ai sindacati, prenderanno parte anche i sindaci di Albenga Giorgio Cangiano, di Villanova d’Abnegar Pietro Balestra e di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

E ad una manciata di opre dall’atteso faccia a faccia, il primo cittadino di Albenga ha deciso di intervenire per fare il punto sulla situazione e sulle richieste che saranno avanzate al Governo dal territorio.

“È la terza volta che prendiamo parte a questa tipologia di incontri a Roma e speriamo che questo possa finalmente essere decisivo. Le questioni Piaggio e LaerH sono di interesse assoluto per tutto il comprensorio: si parla di oltre 1200 lavoratori più i centinaia della LaerH”, ha dichiarato Cangiano.

“In caso di risvolto negativo le conseguenza dal unto di vista economico per il nostro territorio sarebbero devastanti e possiamo solo immaginare cosa stiano vivendo in questo momento i lavoratori. Fino ad ora abbiamo sempre. Solo ricevuto indicazioni su cosa ebbe meglio fare, ma è finito il tempo delle promesse e delle ipotesi: vogliamo risposte concrete”, ha concluso il primo cittadino ingauno.