Piaggio Aero, le reazioni politiche: “Passo importante il futuro di un’azienda fondamentale per il paese”

Villanova d’Albenga. “Un passo in avanti importante per la valorizzazione di un’azienda fondamentale per il territorio e per il paese, a conferma della grande attenzione da parte del governo e della maggioranza”. Lo dichiara Paolo Ripamonti, senatore della Lega, vice presidente commissione industria, commercio, turismo del senato, a proposito dell’esito del tavolo al Mise su Piaggio.

“Esprimo soddisfazione per i nuovi sviluppi relativi alla questione Piaggio Aero: con il percorso che sarà avviato in commissione e in parlamento si darà finalmente vita a una visione strategia per Piaggio sul panorama nazionale. A breve chiederò un incontro con il commissario e con la Rsu: importante andare avanti di questo passo, per il rilancio dell’azienda, garantire continuità produttiva e generare fatturato e occupazione”.

“Confermo l’impegno e l’attenzione per la tutela dell’azienda e dei lavoratori, messa in campo anche in prima persona sul territorio, per Piaggio e per LaerH, e nelle sedi istituzionali con le audizioni in commissione, su questo fronte così come su altre questioni di rilevanza per il territorio ligure come Bombardier e come l’area di crisi industriale complessa, per la quale proseguono i lavori di commissione sull’affare assegnato”, conclude Ripamonti.

L’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti aggiunge: “Non possiamo che cogliere positivamente il lavoro svolto dal commissario Nicastro sulla vertenza Piaggio Aerospace, L’impegno portato avanti dalla struttura commissariale nel reperire liquidità alla gestione ordinaria sta già dando i suoi frutti. Oltre ad averci assicurato il regolare pagamento degli stipendi per la mensilità di marzo, abbiamo accolto favorevolmente la notizia della riattivazione di alcuni rapporti commerciali”.

“Auspichiamo che – conclude l’assessore Benveduti – nel complesso, si definisca finalmente una strategia globale per tutto il comparto della difesa, con una visione organica e pluriennale, che rilanci e consolidi finalmente il grande valore di questa fondamentale branca industriale italiana”.

È prevista per giovedì la rimodulazione del progetto sul drone Piaggio, che vedrà l’investimento di 250 milioni per la certificazione del drone P1HH e l’acquisto probabilmente di quattro sistemi da parte del ministero della Difesa. “Abbiamo apprezzato – continua Benveduti – lo sforzo del Governo nel ricercare una soluzione strutturale che, da un lato consolidi definitivamente il progetto P1HH con la proposta di un investimento complessivo di 250 milioni di euro e dall’altro ricerchi percorsi di sviluppo industriale e tecnologico sostenibili”.