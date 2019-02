Perseguita la sua ex con messaggi e sui social, stalker arrestato dai carabinieri

Alassio. Un altro stalker è finito nella rete dei carabinieri della Stazione di Alassio, che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un sessantenne della zona, al quale era già stato proibito di avvicinarsi alla sua ex (di 20 anni più giovane) e di non avere alcun contatto diretto, telefonico e telematico con la donna.

Invece l’uomo, incurante degli obblighi e dei divieti, ha continuato a farsi vedere nei pressi dell’abitazione della ex, continuando a chiedere informazioni sulla sua vita privata, inviandole messaggi e postando anche sui social foto comuni al tempo della loro relazione.

Una serie di comportamenti e di azioni che hanno gettato in uno stato di prostrazione psico-fisica alla donna, continuamente vessata dal 60enne tanto da renderle la vita impossibile.

La donna ha così denunciato la grave situazione ai militari: i carabinieri sono riusciti a creare una cornice di sicurezza alla donna vessata dal suo ex, fino all’ottenimento da parte del giudice della misura restrittiva a seguito delle prove e degli elementi raccolti a carico dell’uomo.

il 60enne ora si trova in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di stalking.