Denaro per sposare una marocchina: finto matrimonio smascherato dalla polizia locale di Ceriale

Ceriale. Maxi operazione da parte della polizia locale di Ceriale, con il supporto dei colleghi di Albenga, che, nell’ambito di una fitta serie di perquisizioni domiciliari (nell’ambito delle quali sono stati sequestrati anche numerosi documenti al vaglio degli inquirenti) hanno scoperto un finto matrimonio, che ha portato ad una duplice denuncia.

Si tratta del classico matrimonio di convenienza tra lei, marocchina interessata ad ottenere la cittadinanza italiana, e lui, uomo italiano trentenne di Albenga, che avrebbe ricevuto denaro in cambio del consenso all’unione fittizia.

Il finto matrimonio sarebbe stato celebrato prima al consolato marocchino di Torino e in seguito a Ceriale. Ma l’unione ha fatto drizzare le antenne alla polizia municipale, che ha iniziato una serie di indagini e seguito i due finti coniugi per osservarne abitudini e spostamenti.

Marito e moglie, benché sposati, non avevano le stesse frequentazioni e, al di là della cerimonia, non sono praticamente mai stati visti assieme. Entrambi sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso, ma l’indagine prosegue ad ampio raggio.

Sempre nella giornata di ieri, il personale della polizia municipale di Ceriale ha sorpreso un marocchino sulla trentina pluripregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti a bivaccare abusivamente in un alloggio: per lui è scattata la procedura di espulsione.