Investito mentre fa jogging a Quiliano: grave al Santa Corona

Quiliano. E’ stato soccorso dall’automedica del 118 e dai volontari della croce rossa il pedone investito da un’auto questo pomeriggio a Quiliano.

Secondo quanto accertato, l’incidente sarebbe avvenuto in via Dodino: qui un uomo di 50 anni, un jogger, è stato urtato da un furgone, che poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

Stando alle prime informazioni, l’uomo ferito verserebbe in gravi condizioni. Per questo motivo è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sulla vicenda sta indagando la polizia stradale, che è tuttora al lavoro per cercare di rintracciare il mezzo pirata.