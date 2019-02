Pastorino (LeU): “Il Governo taglia l’elisoccorso in Liguria”

Liguria. “Ormai si può parlare di aperto accanimento sui cittadini liguri. Al posto di sostenere la Liguria e Genova dopo quello che è avvenuto lo scorso anno, si prende l’altra direzione: quella dell’abbandono. Il servizio di elisoccorso non sarà rinnovato, a causa del disinteresse del ministero dell’Interno”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali, parlando dell’interrogazione illustrata oggi a Montecitorio sul servizio di elisoccorso.

“Avevamo chiesto a Salvini di impegnarsi per investire risorse pubbliche, ma da settembre la richiesta è stata ignorata. E nel frattempo è andato avanti un bando della Regione Liguria per privatizzare il servizio”.

“La soluzione – conclude Pastorino – insomma, sembra quella di affidare tutto ai privati, offrendo un servizio con un aumento dei costi per la sanità e il rischio di non garantire la stessa copertura dei Vigili del Fuoco. Chiedo quindi che il Viminale intervenga: la risposta data in Aula è insoddisfacente. E per questo la mia battaglia continuerà fino al ripristino del servizio, pubblico, di eliambulanza”.