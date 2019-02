Palpeggia il seno di una donna in un supermercato di Albenga: 29enne arrestato per violenza sessuale

Albenga. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale Said Hadoui, il 29enne marocchino arrestato dai carabinieri nella serata di ieri.

L’uomo si è introdotto, in evidente stato di ebrezza, all’interno del supermercato Lidl di via Nino Bixio, ad Albenga e ha palpeggiato il seno di una donna. La vittima, presa dal panico, ha urlato, attirando le attenzione degli altri clienti e del personale del supermercato.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Ma il 29enne nordafricano, evidentemente non pago, è uscito dalla struttura e si è scagliato contro alcune macchine parcheggiate, danneggiandole con un mattone.

Lo straniero è stato poi bloccato dai militari, che dopo averlo mobilizzato lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine, il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto. In tarda serata è stato infine accompagnato nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria. In totale sono due le autovetture danneggiate i cui proprietari, invitati in caserma, hanno sporto denuncia di danneggiamento.

Domani mattina (29 febbraio 2019), l’uomo comparirà davanti al Gia Fiorenza Giorgi per l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Savona.