Pallare, si è spento a 81 anni Franco Peluffo

Pallare. Si è spento oggi, all’età di 81 anni, Franco Peluffo, ex dipendente dell’Asl2, molto stimato e conosciuto non solo a Pallare ma in tutta la Valbormida per le svariate attività sociali portate avanti con successo per anni.

Una persona seria e capace, sempre attiva, Franco aveva saputo raccogliere intorno a sé i giovani pallaresi e non solo, costituendo negli anni Ottanta l’Atvl Blitz, per poter organizzare campeggi, estivi, gite soggiorni e attività invernali dedicate allo sci.

Nel 1992 Franco venne nominato a capo del comitato festeggiamenti, incaricato di organizzare a Pallare l’edizione itinerante della Mostra Mercato dell’Alta Val Bormida, rivelatasi un successo di pubblico e consensi senza precedenti con la presenza di oltre 120 espositori, evento ripetuto con rinnovato successo l’anno successivo.

Franco è stato un marito attento, un padre amorevole e un nonno speciale e lascia a Firenze, città dove si era trasferito per stare vicino ai familiari, la moglie Mariuccia, le figlie Nicoletta e Francesca, i generi Fabrizio e Andrea e i cari nipoti Tommaso, Sofia, Anita ed Emma, e a Pallare il fratello Sergio e la sorella Renata e Anna a Cengio, ai quali vanno le più sentite condoglianze per la grave perdita. I funerali di Franco Peluffo si svolgeranno lunedi mattina alle ore 10 a Firenze.