Pallapugno, il calendario della Serie B: al via la Don Dagnino

Andora. Pronto il calendario ufficiale della prima parte della stagione 2019 della Serie B di pallapugno. Undici le formazioni al via del campionato che inizierà sabato 13 e domenica 14 aprile: 110 partite divise in 22 giornate della regular season, che si concluderà venerdì 2 agosto.

La formula adottata sarà ancora la Bresciano con suddivisione, nella seconda fase, in playoff (le prime quattro classificate), playout (le squadre dal quinto all’ottavo posto) e girone salvezza (le ultime tre). Ci saranno una promozione in Serie A e una retrocessione in C1 (l’ultima classifica del girone salvezza).

Le prime due classificate al termine dei playoff andranno direttamente in semifinale. Per definire le altre due semifinaliste si disputeranno degli spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la terza e la quarta dei playoff e la prima e la seconda dei playout. La finale si giocherà al meglio delle tre partite.

Coppa Italia: al termine della regular season le prime quattro classificate accederanno alle semifinali in gara unica a Castagnole delle Lanze e a Santo Stefano Belbo; la finale si giocherà a Caraglio, venerdì 23 agosto, alle ore 21.