Pallacanestro Alassio, la sintesi dei dodici appuntamenti che hanno coinvolto le squadre gialloblù

Alassio. Settimana con tanti impegni per le squadre della Pallacanestro Alassio, in campo sia con la prima squadra femminile che con le giovanili e il minibasket. Vediamo nel dettaglio come è andata.

Nel turno infrasettimanale, in trasferta a Ceriale, referto giallo per i ragazzi della dell’Under 18 ma risultato molto bugiardo nelle dimensioni perché per 35 minuti è stata partita vera con scarti minimi tra le due squadre. La forte compagine di casa vince meritatamente avendo sempre condotto l’incontro e allungando negli ultimi minuti fino al 71-50 finale ma non dimentichiamo che dopo tre quarti il tabellone recitava Ceriale 49 – Alassio 45. “Poi vuoi per l’assenza dovuta all’influenza di Boz, i crampi ad Andrea, i cinque falli fischiati a Davide, il fallo tecnico subito, i meriti degli avversari e lo scoramento per qualche fischio durante l’incontro hanno fatto dilatare il punteggio negli ultimi 5 minuti”.

Altra partita, sabato, sempre per i ragazzi dell’Under 18 che vengono sconfitti in casa dal Basket Pegli ma si registra un netto miglioramento rispetto alla gara di andata. Al termine dell’incontro i gialloblù cedono 53-62 contro la squadra che più ha impressionato a livello di gioco. “Abbiamo raccolto due referti gialli ma contro due ottime squadre e noi non siamo stati da meno stando in partita per tutto l’incontro. Per noi, come ripetiamo da settimane, il bicchiere è mezzo pieno per una serie di buoni motivi: siamo squadra inesperta e sottoleva, attualmente, per scelta nel prediligere la crescita dei ragazzi, siamo molto poco tattici sia a livello difensivo che offensivo, gli anni scorsi contro certe squadre il divario era ben maggiore fin dai primi minuti di gioco, anche all’andata con Ceriale la gara è sempre stata equilibrata e questi fattori insieme ad altri ci fanno ben sperare per il futuro di questo gruppo che ci auguriamo di poter condurre fino a una prima squadra”.

Vincono con un bel margine le ragazze dell’Under 16 femminile targate Blue Ponente che superano l’Auxilium Genova 100-36 e si mantengono nelle parti alte della classifica. “E’ stata una partita condotta fin da subito e ci consente di restare ancorate alle posizioni di vertice”.

Lunga trasferta in terra spezzina, con Basket Follo, per l’Under 14 élite che torna a casa con un bel successo. Partita sempre in controllo ma rispetto alla gara di andata il 50-64 per i gialloblù vede ridursi le distanze tra le due squadre in una gara giocata con poca intensità. “Non una delle nostre migliori prestazioni ma alla fine portiamo a casa il risultato contro una squadra comunque difficile da incontrare”.

Sconfitta in trasferta, a Pietra Ligure, per l’Under 13 con una delle squadre di vertice del girone A ma buoni segnali a livello di gioco anche se la compagine in collaborazione con San Bartolomeo deve migliorare in fase di realizzazione. “Non sono le partite che dobbiamo vincere ma sicuramente servono per migliorare e ridurre il gap con le più forti”.

Doppio appuntamento nella categoria Esordienti 2007. Alassio B vince in casa con Sea Sanremo consolidando la buona posizione di classifica mentre Alassio A gioca bene ma sbaglia tanto in fase di conclusione e cede in trasferta a Ventimiglia 34-17. “Siamo contenti per la partecipazione dei due gruppi e questo ci fa ben sperare per il futuro di queste annate”.

Bella partita per i piccoli degli Scoiattoli 2010-11 (nella foto) che giocano e si divertono nel vero spirito minibasket con Albenga. “Tanti i tempi giocati dove tutti hanno avuto modo di scendere in campo nelle partitelle di 3c3. La gioia e l’entusiasmo dei bambini sono il volano per procedere su questa strada”.

Domenica la squadra di Serie C femminile viene sconfitta da Audax di San Terenzo che vince 70-27. “Non dimentichiamo che la nostra squadra ha un’età anagrafica molto bassa e sconta la differenza di esperienza con squadre come le spezzine ma il campionato viene fatto per crescere e l’obiettivo è più che raggiunto”.

Ben quindici Aquilotti del 2008-09 presenti ad Albenga che giocano i sei tempi con la compagine di casa dando vita ad una bella partita risoltasi a favore dei colori gialloblù. “E’ stata una bella partita tra due squadre molto interessanti che possono avere davvero un bel futuro davanti”.

“Tante nostre cestiste presenti alla manifestazione del Minibasket in Rosa che si è svolto a Diano Marina dove hanno giocato tantissimo e si sono divertite con anche un bel rinfresco finale. E al mattino allenamento per la selezione femminile 2006 dove sono convocate diverse atlete alassine, segno del buon lavoro svolto”.