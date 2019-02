Pallacanestro Alassio: dieci giorni tra partite, Join the Game e selezione ligure

Alassio. Negli ultimi dieci giorni sono state tante le partite che hanno viste coinvolte le squadre della Pallacanestro Alassio, con la fase provinciale del Join the Game protagonista. Nel mezzo c’è stato anche un evento internazionale, la partita amichevole tra Torino ed Antibes, di cui abbiamo già parlato. Vediamo nel dettaglio come sono andate le squadre gialloblù.

La Serie C femminile targata Blue Ponente arriva ad un passo dal colpaccio sfiorando il successo a Chiavari al termine di una gara equilibrata dove le ponentine alla fine cedono 47-42, ma a detta di molti avrebbero meritato il referto rosa.

In Under 18, la compagine gialloblù priva di cinque ragazzi del 2002 influenzati o indisponibili, disputa un’ottima partita con Loano Garassini che gioca più di 30 minuti a zona 1-3-1. “A tratti riusciamo a trovare buone soluzioni contro la zona loanese anche se siamo imprecisi in fase realizzativa. Alla fine di una partita equilibrata cediamo 58-47 alla compagine di casa che vince meritatamente ma considerando la nostra età anagrafica in campo (un atleta del 2001, tre 2002, cinque 2003 e tre del 2004 con Stefano al debutto nella categoria e autore di 9 punti) al cospetto di una squadra infarcita di 2001 siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi. In bocca al lupo di pronta guarigione al play avversario infortunatosi durante l’incontro”.

Partita mai in discussione e ottima prova delle ragazze Under 16 che superano l’Amatori Savona B con il punteggio inusuale per un campionato femminile di 115-36. “Tutte a referto, anche le più piccole del 2005, brave per l’ottimo atteggiamento”.

Vittoria in trasferta per l’Under 15 Eccellenza che consolida il posizionamento tra le quattro squadre più forti in Regione. “Alla fine vinciamo a Lavagna, con Blue Sea, 53-79 incrementando il punteggio quarto dopo quarto. Tutti hanno dato il loro contributo e questa è una buona testimonianza sulla crescita generale del gruppo”.

Successo anche per i 2005 dell’Under 14 élite che superano una coriacea e mai doma Olimpia. “Al termine di un incontro piacevole vinciamo 70-59 al Palaravizza mantenendoci nelle posizioni di vertice del campionato. Non abbiamo disputato una grandissima prestazione e dobbiamo toglierci alcuni difetti che continuiamo a trascinarci ma i ragazzi sono giovani e avranno tutto il tempo”.

Doppio referto giallo per l’Under 13 in collaborazione con San Bartolomeo. “Nella partita con Vado, la squadra in collaborazione con San Bartolomeo, evidenzia i progressi rispetto alla gara di andata ma alla fine cede 49-43 in una gara dove si è sbagliato ancora parecchio in fase realizzativa. A Sanremo dopo due quarti equilibrati chiusi sul 30-25 la compagine di casa accelera e vince 69-36 ma i ragazzi gialloblu disputano un’ottima partita”.

Doppia partita con la Rari Nantes Bordighera per le squadre Esordienti 2007 e doppio referto giallo contro la capoclassifica. Entrambe le partite si sono giocate in trasferta: mercoledì sera Alassio A cede 49-12 mentre sabato mattina Alassio B chiude sul 70-33 contro la squadra sicuramente più forte e ancora imbattuta del girone imperiese.

Nonostante lo stop didattico che ha portato a diverse assenze tra le fila alassine bella partecipazione a Loano per i piccoli mini atleti nella categoria Scoiattoli 2010 (nella foto) che giocano tanti tempi equilibrati in una bella partita molto utile per migliorare. “È sempre bello vedere l’entusiasmo dei bimbi e questo gruppo promette molto bene in termini di passione e partecipazione”.

E ora due parentesi che non coinvolgono direttamente i campionati: Domenica scorsa la responsabile tecnica alassina Laura Ciravegna ha partecipato, alla guida della selezione ligure, al raduno interregionale di Ovada con il Piemonte dove era presente anche l’allenatore della nazionale Giovanni Lucchesi e tra le dodici convocate la ponentina Giorgia Zagari.

Mentre al Join the Game, dopo la conquista del titolo regionale 2018 con accesso alle finali nazionali a Jesolo sia Under 13 con i 2005 che Under 14 con i 2004, è ripartita la manifestazione dedicata al 3vs3 tanto amato da ragazzi e ragazze. “Nelle fasi provinciali in Under 13 con i 2006-07 raccogliamo un terzo posto maschile su venti squadre partecipanti e terzo-sesto posto nel femminile. In Under 14 bel titolo provinciale maschile al quale si aggiunge un buon settimo e nono posto con tutti i ragazzi che hanno giocato tanto in questo evento organizzato dalla Federazione e che, non dimentichiamolo, diventerà sport olimpico”.