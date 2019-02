Pallacanestro Alassio, ben nove referti rosa su dieci partite disputate durante la settimana

Alassio. Settimana intensa e molto positiva, in termini di risultati, quella appena trascorsa per i colori gialloblù.

Mercoledì terza vittoria per l’Under 18 che supera una delle formazioni d’alta classifica del Girone A, il BVC Sanremo, al termine di una partita equilibrata che si chiude sul 68-64 per i ragazzi alassini. “E’ stata una partita equilibratissima, all’intervallo lungo eravamo sopra di uno, nell’ultimo periodo Sanremo ci ha anche superato ma alla fine abbiamo avuto la forza per vincere la partita e toglierci un’ulteriore soddisfazione per un gruppo che si allena sempre con tanto impegno”.

Giovedì bella trasferta a Finale Ligure per gli Scoiattoli del 2010-2011 che, nonostante il turno infrasettimanale abbia portato qualche assenza, giocano e si divertono in una partita equilibrata dove i gialloblù vincono quattro tempi, due li pareggiamo e due li perdono aggiudicandosi l’incontro anche se a questa età è l’ultimo aspetto da guardare. “E’ stata una bella partita dove tutti si sono divertiti nel giusto spirito minibasket e ringraziamo Finale per l’accoglienza”.

Venerdì l’Under 14 élite, nonostante qualche assenza, riesce a condurre in porto una partita non facile con Blue Sea Lavagna. Il punteggio finale recita 85-78 in una partita dove spesso gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese. “Sapevamo che non era una partita facile ma siamo sempre stati avanti nel punteggio controllando contro un’ottima formazione e consolidando la nostra posizione tra le prime quattro di questo difficile campionato”.

Sempre venerdì debutto per le Esordienti Femminili del 2007, 2008 e 2009 che a Loano, dopo una bella partita, superano la compagine di casa con il punteggio di 18-38 con menzione particolare alle 2009 Margherita e Yasmine al debutto con i canestri alti. “Bella partita, più difficile di quel che dica il punteggio ma logicamente siamo contenti che tutte abbiamo giocato e questo ci interessa più del risultato nello specifico”.

Sabato mattina bellissimo colpo d’occhio nella partita Esordienti 2007-08 tra Alassio A e Alassio B (nella foto) con ventiquattro mini cestisti gialloblù in campo e alla fine la spunta Alassio B. “Complimenti davvero a tutti con la convinzione che il prossimo anno le squadre saranno mischiate a seconda dell’annata. E’ bello vedere così tanti tesserati per la Pallacanestro Alassio giocare e divertirsi, l’obiettivo è raggiunto”.

Sabato pomeriggio bel successo casalingo per i ragazzi dell’Under 13 in collaborazione con San Bartolomeo che durante la stagione non hanno mai mollato e hanno superato Olimpia Taggia con un convincente 50-37 rimarcando i progressi che già si sono visti nelle precedenti partite. “Siamo contenti per i ragazzi, si sono meritati questa soddisfazione perché si impegnano tanto e hanno visto premiati i lori sforzi”.

Sempre sabato i ragazzi dell’Under 15 Eccellenza vanno a Spezia per giocare con la capolista e nonostante le varie assenze giocano discretamente tre quarti anche se Canaletto è sempre stata avanti. Nell’ultimo periodo però cediamo di schianto prendendo un parziale di 31-8 e la partita si chiude sul 94-48 per gli spezzini. “Peccato per l’ultimo quarto ma viste le tante assenze era preventivabile. Ci preme rimarcare che tutti gli undici ragazzi chiamati in causa hanno avuto spazio e hanno provato a fare il massimo”.

Domenica mattina, nella categoria Esordienti, Alassio B gioca la seconda partita in due giorni con Olimpia Taggia. I primi due quarti sono in equilibrio ma invertendo i quintetti Alassio B allunga nel punteggio vincendo 51-32. “Durante la gara i nostri minicestisti hanno trovato delle difficoltà ma hanno saputo lasciarsele alle spalle crescendo nel corso della partita. Complimenti a loro”.

Domenica pomeriggio bellissima partita Under 13 femminile con le amiche del Blue Ponente A e al termine di una partita molto equilibrata le gialloblù vincono 39-38 compiendo una piccola rimonta soprattutto nell’ultimo periodo. “E’ stata una partita molto equilibrata dove le ragazze sono state brave a non demoralizzarsi quando erano sotto nel punteggio contro una squadra A molto forte e preparata. Dedichiamo il successo alle assenti per infortunio e facciamo i complimenti alle ragazze di entrambe le squadre sperando di fare un bel torneo insieme quanto prima”.

Vittoria in trasferta per le ragazze targate dell’Under 16 targate Blue Ponente che superano abbastanza agevolmente Sestri Levante 21-59. “Ottima partita nonostante gli infortuni e portiamo a casa un bel successo che ci mantiene nelle posizioni di vertice di questo campionato”.