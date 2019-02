Ortovero. Il Team Olimpia di Villanova d’Albenga con il patrocinio del Comune di Ortovero presenta la prima edizione del Memorial “Giovanni Lai”, torneo di selezioni per l’Oktagon Match K1 Pro – Grappling MMA Pro – Muay Thai, organizzato in ricordo del giovane atleta della società sportiva ingauna scomparso tragicamente a causa di un incidente stradale a Cisano sul Neva. Oktagon è una manifestazione di kickboxing che si tiene al Forum di Assago da oltre vent’anni e alla presenza di 16mila spettatori, “una delle migliori di questa disciplina in Italia”, come dichiara Valter Orrù, campione di kickboxing e organizzatore del memorial.

Domenica 24 febbraio presso il palazzetto dello sport di Ortovero alcuni dei più grandi campioni provenienti dal Nord Italia (nello specifico Liguria, Lombardia e Piemonte) e anche dall’estero si sfideranno duramente in uno spettacolare combattimento ad alti livelli. Dalle ore 18 si daranno battaglia i Dilettanti mentre alle ore 20 avrà inizio la serata con il Galà dei Professionisti.

Sul ring il villanovese Simone Iacovelli (62 kg), atleta del Team Olimpia, combatterà contro Vincent Ierardi del Kombat Team Alassio. Dall’altra parte del tabellone Francesco Bartoloni del Team Fight Club Firenze se la vedrà contro Davide Cavarra del Team Narayan Genova. I vincitori di queste due semifinali si troveranno l’uno contro l’altro in finale: solo uno vincerà e potrà accedere alle selezioni nazionali Oktagon. Per quanto riguarda gli altri sportivi tra i semiprofessionisti K1 Fight Code spicca il nome di Hilia Ammed mentre tra i professionisti quello Kassidi Soufiane (73 kg K1) del Team Olimpia.

Il ricavato dell’evento sarà totalmente devoluto in beneficenza alle scuole di Ortovero e alla Croce Bianca di Villanova d’Albenga. Inoltre ci sarà spazio anche per l’intrattenimento: ospite della serata sarà infatti la scuola di danza Riva Dance Academy di Albenga, che presenterà tre piccole coreografie di balli caraibici e hip hop sul ring del palazzetto.